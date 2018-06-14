Fitch подтвердило прогноз роста мировой экономики на 2018-2020

Аналитики прогнозируют быстрое усиление инфляции в США

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило оценку роста мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - 3,2%, несмотря на ухудшение прогнозов для половины из 20 стран, рассматриваемых в рамках глобального экономического прогноза (GEO). Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Согласно прогнозам аналитиков Fitch в целом по миру ожидается сохранение уверенного роста, несмотря на растущую напряженность в торговых отношениях и политические риски. Однако, одним из основных рисков для мировой экономики остается возможность более быстрого усиления инфляции в США, чем ожидалось.

"В этом году глобальная напряженность в торговле значительно возросла, но на данном этапе шкала наложенных тарифов остается слишком малой, чтобы существенно повлиять на мировые перспективы роста. Большая эскалация, которая повлекла за собой всеохватывающие географические тарифы на все торговые потоки между несколькими крупными странами будет гораздо более разрушительной. Инфляционный шок в США может привести к корректировке доходности американских и мировых облигаций и резко усилить волатильность", - сказал главный экономист Fitch Брайан Култон.

Отмечается, что в развитых странах рост выше долгосрочного тренда поддерживают частные инвестиции, снижение разрыва между спросом и предложением на рынке труда, смягчение налогово-бюджетной политики в США и способствующая росту экономики денежно-кредитная политика ведущих центральных банков.

Кроме того, международное агентство прогнозирует подъем ВВП развитых стран на 2,2% в 2018 год, 2% в 2019 году и 1,7% в 2020 году. В развивающихся странах рост остается лучше, чем ожидалось в Китае, а повышение цен на сырье поддерживает многих экспортеров сырья.

По данным Fitch, оценка роста ВВП развивающихся стран (Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Польша, Турция, Россия, ЮАР, Южная Корея) на 2018 год равна 5,3%, на 2019 и 2020 - 5,1%. В группе emerging markets прогнозы были снижены для Бразилии, Индонезии и ЮАР. Вместе с тем в США и Китае ожидается более значительный рост как в 2018, так и в 2019 году.

Кроме того, прогноз среднегодовой цены нефти улучшен до 70 долларов за баррель в 2018 году и 65 долларов за баррель в 2019 году (ранее 57,5 доллара на оба года), однако в 2020 году Fitch ожидает падения до 57,5 доллара за баррель. Геополитика и спрос поддержат цены на нефть в среднесрочной перспективе.

Аналитики агентства улучшили прогноз повышения американского ВВП в текущем году до 2,8% в сравнении с ожидавшимися в марте 2,7%, в 2019 году - с 2,5% до 2,6%. При этом, Fitch по-прежнему рассчитывает на четыре повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Ожидается, что экономика еврозоны увеличится на 2,3% в 2018 году (прежняя оценка - 2,5%), и на 1,8% в следующем году, что соответствует мартовским предположениям.

Прогноз для Китая на текущий год был улучшен на 0,1 п.п. - до 6,6%, однако рост экономики страны все равно будет ниже прошлогоднего уровня (6,9%). В 2019 году китайский ВВП, вероятно, вырастет на 6,3%, в 2020 году - на 6,1%.

Fitch несколько снизило оценки темпов экономического подъема в 2018 году в Японии (с 1,3% до 1%) и в Великобритании (с 1,4% до 1,3%). Вместе с тем улучшены прогнозы на 2018 год для Польши и Индии.

Как отмечается в пресс-релизе Fitch, для России оценки снижены на 0,20 п.п. на текущий год - до 1,8%, на 0,1 п.п. на следующий год - до 1,9%. Согласно базовому сценарию Fitch, в 2020 году рост российской экономики может замедлиться до 1,5%, приблизившись к долгосрочной тенденции (1,2%). Увеличение госрасходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру может привести к более высоким темпам роста.

Инфляция в России усилится до 3,5% к концу 2018 года, а после этого будет близка к целевому уровню ЦБ (около 4%), прогнозируют эксперты Fitch. Несмотря на волатильность финансовых рынков и ослабление рубля после ужесточения санкций США в апреле, Fitch по-прежнему ожидает постепенного снижения ключевой ставки в РФ до 6,75% на конец 2018 года.

Согласно прогнозу Fitch, курс рубля к доллару США на конец 2018 года составит 61 руб./доллар, а к концу 2019 года - 62 руб./доллар. В марте ожидалось 58 и 59 рублей соответственно.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".