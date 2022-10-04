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Фірташ у списку. ДБР пропонує Кабміну новий пакет санкцій проти компаній РФ

Фото: Дмитро Фірташ (фото: dmitryfirtash.com)
Автор: Юлія Бойко

Державне бюро розслідувань передало до Кабінету міністрів список російських компаній та громадян для включення їх до санкційного списку. Документ має розглянути Рада національної безпеки та оборони й ухвалити рішення про примусове вилучення майна та застосування санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державного бюро розслідувань.

Серед них:

1. ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому").
2. ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат"
3. ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера"
4. ПАТ "Пентопак"
5. ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика")
6. ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник - російська "Татнєфть")
7. ТОВ "Полтава-Капітал"
8. ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.

Варто зазначити, що ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат" та ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" входять до Group DF Дмитра Фірташа.

Як відомо, Фірташ є власником холдингу Ostchem Holding Limited, який володіє акціями українських підприємств "Черкаський Азот", "РівнеАзот", "Нітроферт", "Украферт" та інші.

У 2019 році російська некомерційна організація "Фонд промислових активів" заявила, що тримає їх у заставі. Окрім того, більшість підприємств Фірташа перебувають у заставі в російських банках.

Нагадаємо, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем, які також належали Фірташу.

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Дмитро ФірташДБРСанкції проти Росії