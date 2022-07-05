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Фирташ, Дерипаска, Медведчук и не только. Названы суммы арестованных в Украине активов

Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине уже арестовали активов по меньшей мере 33 млрд гривен в рамках уголовных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

По ее словам, в судебном порядке арестовано 469 млн гривен на счетах и ценные бумаги стоимостью около 12 млрд гривен российского олигарха Михаила Фридмана.

"Ценные бумаги фигуранты пытались от нас спрятать, к слову. За неудачную операцию при попытке переоформить бумаги трем гражданам Кипра были сообщены о подозрении органами следствия Украины", - заявила генпрокурор.

Также Украина арестовала производственный участок и другое недвижимое имущество ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", который находится под контролем российского бизнесмена Михаилу Шелкову. Также были арестованы 16 транспортных средств, 14 млн гривен на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого.

Кроме того, в Днепре арестован производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО "ВСМПО Титан Украина", которое является дочерним предприятием "Корпорации ВСМПО-АВИСМА". Его основателем является правительство России и к которому имеет отношение Михаил Шелков.

Суд также арестовал корпоративные права на 1,5 млрд гривен ООО "Николаевский глиноземный завод", связанного с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

"Корпоративные права на сумму 437,4 млн гривен ООО "АЭРОК", входящее в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова. Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО «Кировоградское рудоуправление», относящееся к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву", - заявила Венедиктова.

Кроме этого, суд наложил арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 млрд гривен.

По ее словам, также наложен арест на товары общества "Август Украина", экспортировавшего продукцию из республики Беларусь, на сумму более 62 млн гривен.

Напомним, в начале марта Фридман после того, как попал под европейские санкции, призвал российское руководство прекратить войну против Украины.

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