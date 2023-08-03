Фірми Пригожина навіть після бунту отримали від Кремля держконтракти, - ЗМІ

За даними розслідування, Пригожину вдалося не втратити великі замовлення на гарячі обіди для школярів у підмосковних містах. Так, адміністрація Митищ заплатить 705 млн рублів компанії "Соціальне харчування "Центр"", адміністрація Красногорська - 935 мільйонів рублів компанії "Продфудсервіс". Всі ці компанії належать "кухарю Путіна".

Також Пригожин продовжив працювати з дитячим табором "Артек". За харчування дітей у 2023 році йому заплатять 260 млн рублів. Компанії ватажка "вагнерівців" отримали держконтракти на постачання харчування кільком лікарням Москви та Московської області.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підтверджував, що фірми Пригожина постачають харчування для військових Інформація про ці держконтракти засекречена.

Видання зазначає, що таким чином Кремль, ймовірно, зберіг схему неявного фінансування операцій ПВК "Вагнера" в Африці.

Крім того, сам Пригожин у листі до міністра оборони РФ Сергія Шойгу визнавав, що схема фінансування операцій ПВК "Вагнера" в Африці через держконтракти існує. Він зазначав, що з 2006 року через його фірми пройшло 147 млрд рублів.

За даними видання The Wall Street Journal, компанії, пов'язані з ПВК "Вагнера", з 2014 до 2022 року отримали держконтрактів в РФ на понад 5 млрд доларів (понад 400 млрд рублів). А пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі програми "Вести недели" назвав ще більшу суму - 1,7 трлн рублів.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що збирається "розібратися з беззаконням" у Росії, тому зі своїми найманцями "пішов на Москву". Бойовики зайшли до Ростова, Воронежа та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося.

Після невдалої спроби бунту Пригожин заявив, що відводить своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Станом на початок серпня відомо, що у Білорусі вже знаходяться понад 5 тисяч "вагнерівців". Де сам Пригожин - поки достеменно невідомо.

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