Фирма украла 14,4 млн гривен на строительстве казармы

Правоохранители сообщили о подозрении руководителям киевской строительной фирмы в хищении 14,4 млн гривен, выделенных из госбюджета на строительство казарм для военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

В 2018 году Северное территориальное квартирно-эксплуатационное управление Министерства обороны заключило с частной строительной компанией договора на выполнение работ по строительству жилья для военнослужащих в городе Новоград-Волынский Житомирской области. Сумма заказа составила 54,5 млн гривен.

Позже на банковские счета указанной строительной компании было перечислено около 15 млн гривен аванса, за которые в течение трех месяцев с момента получения подрядчик должен был закупить необходимые для строительства материалы. Однако директор подрядной фирмы вместе с другими должностными лицами этой компании вывели государственные средства в теневой сектор экономики.

По данным экспертизы, государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 14,4 млн гривен.

По результатам расследования трем лицам, а именно основателю, директору и главному бухгалтеру строительной фирмы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имеющегося имущества.

Отмечается также, что Министерство обороны еще в 2018 году разорвало договоры с этим подрядчиком.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины открыла более 400 дел по хищениям в армии.