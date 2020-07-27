Финтех-компания Moneyveo получила награду «Звезда качества 2020»

Moneyveo в очередной раз стала лучшим предприятием Украины в рамках Национального рейтинга качества товаров и услуг «Звезда качества». Ежегодно жюри конкурса определяет лидеров на основании финансово-экономических показателей деятельности компаний.

«С момента основания компании в 2013-м году мы постоянно совершенствуем наши продукты, адаптируя их к меняющимся реалиям экономических процессов и потребностям клиентов. Неизменным остается основное кредо компании – предоставлять максимально удобные и качественные финансовые услуги здесь и сейчас. Мы ценим доверие наших клиентов – сегодня это более 920 000 украинцев, – комментирует CEO Moneyveo Алена Андроникова. – Передовые технологии, высокая клиентоориентированность и, конечно же, команда профессионалов – главные составляющие успеха нашей компании».

Звание “Лучшее предприятие страны” присваивается за высокое качество и достижение первых позиций в бизнесе среди компаний, работающих в Украине. Рейтинг «Звезда качества» составляют на базе официальных данных государственных статистических органов Украины. Это полностью исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.

«Рейтинг свидетельствует об инвестиционной привлекательности компаний и информирует об их состоянии. Это результат кропотливой работы и заслуженный авторитет в глазах клиентов, партнеров и конкурентов», – добавил руководитель Национального рейтинга "Звезда Качества" Артем Коваль.

Ранее Манивео становилась обладателем таких наград, как «Бренд года», «Выбор года», Pay Space Magazine Awards, «Лидер года», Effie Awards Ukraine и др.

Напомним, Moneyveo – первый украинский сервис онлайн-кредитования и одна из крупнейших fintech-компаний в Украине. Особое внимание компания уделяет защите персональных данных клиентов. В апреле Манивео получила новый сертификат PCI DSS Service Provider Level 1, подтверждающий самый высокий уровень безопасности данных платежных карт. Также в этом году компания вышла на рынок Азии, запустив онлайн-кредитование во Вьетнаме.