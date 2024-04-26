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В финском городе на границе с Россией вандалы срезали флаг Украины

Европа, Пятница 26 апреля 2024 09:45
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В финском городе на границе с Россией вандалы срезали флаг Украины Фото: в финском городе на границе с Россией вандалы срезали флаг Украины (yle.fi)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский флаг, который развевался перед мэрией Лаппеенранта (Финляндия), несколько раз срезали вандалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Так, уже зафиксированы два факта вандализма. Первый раз неизвестные обрезали веревки, на которых держался флаг, после чего он упал на землю. Во второй раз были также отрезаны веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.

Местые власти уже обратились в полицию, а сам флаг был снят на время ремонта флагштоков.

"Украинский флаг будет возвращен на флагшток, как только это станет возможно", - заявил мэр города Туомо Саллинен.

Для справки

Лаппеэнранта - город и муниципалитет в Финляндии, в губернии Восточная Финляндия, административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия. Расположен в западной части исторической провинции Карелия, на южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финской границы.

В финском городе на границе с Россией вандалы срезали флаг Украины

Инциденты с украинскими флагами в Европе

Недавно, в начале апреля, в центре латвийской столице Рига мужчина сорвал флаг Украины. В Латвии в связи с инцидентом начали расследование.

Напомним, в апреле 2023 года в Кишиневе (Молдова) на концерте российского музыканта Noize MC (Иван Алексеев), который с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил его и выехал из России, охранники в клубе отбирали у посетителей украинские флаги.

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