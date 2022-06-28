Фінський виробник шин Nokian оголосив про відхід з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії .

Повідомляється, що через війну в Україні та посилення санкцій Nokian більше не може продовжувати свою діяльність в Росії. Компанія негайно починає підготовку до виходу.

"В останні місяці ми стали свідками шокуючих подій в Україні. Ми з глибоким сумом стежимо за ситуацією і разом з усім міжнародним співтовариством беззастережно засуджуємо війну, яка заподіяла невимовні страждання стільком людям", - заявив президент і головний виконавчий директор Nokian Tyres Юкка Мойсіо.

Також повідомляється, що у компанії в Росії більше 1 600 співробітників. Російський бізнес є найбільшим, на РФ і Білорусь припадають активи на 400 млн євро.

Nokian Tyres працює в цій країні з 2005 року. У 2021 році близько 80% шин Nokian для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-напрямок "Росія і Азія" забезпечив близько 20% чистих продажів.