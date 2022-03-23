Финские газеты могут прекратить печать из-за дефицита бумаги. РФ тоже приложилась

В Финляндии в ближайшие недели может приостановиться выход печатной прессы из-за нехватки бумаги. Пятая часть местных газет печаталась на русской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг предупредил, что выход бумажных газет может вскоре остановиться из-за дефицита печатной бумаги. Проблема появилась из-за ряда факторов.

Недостаток обусловлен дисбалансом спроса и предложения на рынке, забастовкой компании UPM и войной РФ против Украины. После российского вторжения импорт бумаги в Финляндию, обеспечивавший 20% потребностей, прекратился.

Кроме того, работники единственного финского производителя бумаги – UPM – продолжают бастовать. Между тем, цена газетной бумаги в Европе за год выросла с 390 до 670 евро. Крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat уже заявила об уменьшении объема еженедельного приложения на выходных.