ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фінські газети можуть припинити друк через дефіцит паперу. РФ теж доклалася

Новость на русском →
Гельсінкі, Середа 23 березня 2022 13:55
Фінські газети можуть припинити друк через дефіцит паперу. РФ теж доклалася Фото: Фінські газети (yle.fi)
Автор: Антон Федорців

У Фінляндії в найближчі тижні може призупинитися вихід друкованої преси через брак паперу. П'ята частина місцевих газет друкувалася на російській продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Виконавчий директор Спілки медіа Юкка Холмберг попередив, що вихід паперових газет може незабаром зупинитися через дефіцит друкованого паперу. Проблема виникла через низку факторів.

Брак зумовлений дисбалансом попиту та пропозиції на ринку, страйком компанії UPM і війною РФ проти України. Після російського вторгнення імпорт паперу до Фінляндії, який забезпечував 20% потреб, припинився.

Окрім того, працівники єдиного фінського виробника паперу – UPM – продовжують страйкувати. Тим часом ціна газетного паперу в Європі за рік зросла з 390 до 670 євро. Найбільша газета країни Helsingin Sanomat вже заявила про зменшення об'єму щотижневого додатку на вихідних.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії заявила готовність прийняти ще більше біженців з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами