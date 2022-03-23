Фінські газети можуть припинити друк через дефіцит паперу. РФ теж доклалася

У Фінляндії в найближчі тижні може призупинитися вихід друкованої преси через брак паперу. П'ята частина місцевих газет друкувалася на російській продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Виконавчий директор Спілки медіа Юкка Холмберг попередив, що вихід паперових газет може незабаром зупинитися через дефіцит друкованого паперу. Проблема виникла через низку факторів.

Брак зумовлений дисбалансом попиту та пропозиції на ринку, страйком компанії UPM і війною РФ проти України. Після російського вторгнення імпорт паперу до Фінляндії, який забезпечував 20% потреб, припинився.

Окрім того, працівники єдиного фінського виробника паперу – UPM – продовжують страйкувати. Тим часом ціна газетного паперу в Європі за рік зросла з 390 до 670 євро. Найбільша газета країни Helsingin Sanomat вже заявила про зменшення об'єму щотижневого додатку на вихідних.