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Финская компания будет судиться с "Росатомом". Требует 2 млрд евро за недостроенную АЭС

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Хельсинки, Воскресенье 21 августа 2022 12:30
Финская компания будет судиться с "Росатомом". Требует 2 млрд евро за недостроенную АЭС Фото: финская компания подает в суд на "Росатом" (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Финская Fennovoima начнет судебный процесс против "Росатома". Компания требует около 2 млрд евро компенсаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Директор компании Йоаким Спект отметил, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд. Корпорация обвиняет "Росатом" в значительных задержках и неспособности завершить проект атомной электростанции "Ханхикиви".

Fennovoima требует около 2 млрд евро компенсаций. Глава компании считает, что иск будут рассматривать в течение нескольких лет.

При этом ранее "Росатом" заявлял, что сам будет требовать от финской компании компенсации, поскольку контракт якобы разорвали безосновательно.

Напомним, что в мае Fennovoima прекратила сотрудничество с RAOS Project, которая входит в состав российского "Росатома". Компания заявила, что госкорпорация РФ значительно задерживает строительство АЭС "Ханхикиви" и из-за войны в Украине не сможет закончить проект.

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