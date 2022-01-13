Финская авиакомпания объявила об отмене 20% рейсов из-за больных сотрудников

Финская авиакомпания Finnair объявила об отмене 20% своих рейсов в феврале 2022 года. Это связано со вспышкой заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление авиакомпании.
"Штамм "Омикрон" и сезон повышенной заболеваемости гриппом привели к росту числа работников на больничном в Finnair и партнерских компаниях", - говорится в сообщении компании.
При этом в компании отмечают, что путешественники могут перебронировать свои билеты на ближайшие рейсы в тот же день.
"Большинство отмененных рейсов приходится на маршруты, по которым мы выполняем несколько ежедневных рейсов, поэтому обычно мы можем предложить альтернативный рейс в тот же день", - уточнили в компании.
Отмены рейсов затронут ряд важных европейских маршрутов, как: Стокгольм, Осло, Париж, Рим.
Напомним, ранее мы писали, почему авиакомпании продолжают отменять рейсы в 2022 году.