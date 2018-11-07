Финляндская православная церковь поддерживает предоставление Украине Томоса

Фото: Петр Порошенко и архиепископ Лев (facebook.com/petroporoshenko)

Предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что "украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад"

Во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви архиепископом Львом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.

Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.

"Для нас важно знать, что ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", - подчеркнул президент.

Предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что "украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад".

"Украинцы имеют право на независимую церковь от России, потому что Россия сегодня является страной-агрессором", - отметил Порошенко.

Стороны обсудили практическую подготовку до получения Украинской православной церковью Томоса.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщал, что объединительный архиерейский собор, задачей которого является утвердить решение о церковном единстве, избрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Томос об автокефалии УПЦ, должен состояться в Украине до конца ноября.

Также в Константинополе заявили, что в Украине с 11 октября канонически перестала существовать Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.