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Фінляндська православна церква підтримує надання Україні Томосу

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 20:17
Фото: Петро Порошенко та архієпископ Лев (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Петро Порошенко та архієпископ Лев (facebook.com/petroporoshenko)

Предстоятель Фінляндської православної церкви зазначив, що "українці мають право створити власну церкву, як мали право фіни 100 років тому"

Під час робочого візиту до Фінляндії президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелем Фінляндської православної церкви архієпископом Левом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Порошенко подякував архієпископу Леву за підтримку равославною церквою Фінляндії автокефалії Української православної церкви.

"Для нас важливо знати, що ваша церква підтримує нас у цьому історично важливому процесі", - наголосив президент.

Предстоятель Фінляндської православної церкви зазначив, що "українці мають право створити власну церкву, як мали право фіни 100 років тому".

"Українці мають право на незалежну церкву від Росії, бо Росія сьогодні є країною-агресором", - зазначив Порошенко.

Сторони обговорили практичну підготовку до отримання Українською православною церквою Томосу.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій раніше повідомляв, що архієрейський об’єднавчий собор, завданням якого є затвердити рішення про церковну єдність, обрати Предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені одержить Томос про автокефалію УПЦ, має відбутись в Україні до кінця листопада.

Також в Константинополі заявили, що в Україні з 11 жовтня канонічно перестала існувати Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
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