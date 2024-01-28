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У Фінляндії завершився перший тур виборів президента

Фото: У Фінляндії завершився перший тур виборів президента (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії завершився перший тур президентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними голосування лідирували Олександр Стубб з результатом в 28,3% голосів. На другому місці Пекка Хаавісто з 25,8%.

На третьому місці - Юссі Халла-ахо з 16,1%, а четвертому місці - Оллі Рен з 15,5%. 

Проте підрахунок голосів ще триває, й все ще може змінитись.

Що відомо про лідерів голосування

Наразі лідирує колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, який зараз є професором і директором Інституту Європейського університету у Флоренції, обіймав кілька міністерських постів до прем’єрства у 2014-2015 роках.

Друге місце з незначним відривом зараз зайняв колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

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Финляндия