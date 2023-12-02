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У Фінляндії вважають, що китайське судно умисно пошкодило газопровід Balticconnector

Субота 02 грудня 2023 02:07
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У Фінляндії вважають, що китайське судно умисно пошкодило газопровід Balticconnector Фото: у Фінляндії вважають, що китайське судно умисно пошкодило газопровід Balticconnector (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр уряду Фінляндії Андерс Адлеркройц вважає, що пошкодження на газопроводі Balticconnector у Балтійському морі не є випадковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", - заявив він журналістам.

Мова йде про контейнеровоз Newnew Polar Bear, який і підозрюють у пошкодженні Balticconnector. За попередніми даними, судно тягнуло за собою не піднятий якір через усе Балтійське море. Якір, який важить 6000 кілограмів, дістали за кілька метрів від місця пошкодження.

Адлеркройц сказав, що він не може припускати, чи схвалено цю дію урядом Китаю. Але швидке повернення судна до Китаю викликає деякі питання.

"Якби я, як капітан, зробив би щось, що не схвалив би китайський уряд, то я б хвилювався щодо повернення зі своїм човном до Китаю", - сказав він.

Пошкодження Balticconnector

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня у Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, які з'єднують Фінляндію та Естонію.

Командувач ВМС Естонії Юрій Саска розповів, що газопровід виглядає так, ніби "хтось розірвав його зі сторони".

У Фінляндії припускають, що за пошкодженням газопроводу стоїть "якась держава".

Зауважимо, що основною лінією попереднього розслідування є китайське судно Newnew Polar Bear, але інші лінії розслідування також відкриті.

Водночас стало відомо, що російський корабель "Севморпутін" більше не пов'язаний з основним напрямком розслідування КРП.

Пізніше стало відомо, що фінська поліція завершила слідчі дії на місці пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі.

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