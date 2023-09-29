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У Фінляндії влада платить жителям прикордоння з РФ за дозвіл будувати укріплення, - ЗМІ

Фінляндія, П'ятниця 29 вересня 2023 21:11
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У Фінляндії влада платить жителям прикордоння з РФ за дозвіл будувати укріплення, - ЗМІ Фото: У Фінляндії влада платить жителям прикордоння з РФ за дозвіл будувати зміцнення (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Влада Фінляндії доплачує жителям прикордоння з Російською Федерацією за користування землею. На ній будуватимуть укріплення для захисту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Helsingin Sanomat.

Збройні сили Фінляндії, попередньо у східній частині країни, планують збудувати укріплення на випадок війни. Місцевість сприятлива під час оборони та ведення бойових дій. Поблизу знаходяться важливі транспортні вузли.

Після початку війни в Україні інтерес власників землі до будівництва військових споруд зріс. В основному, ділянки належать великим землевласникам, орієнтованим на наукові дослідження.

"Ставлення змінилося на більш позитивне. Люди зрозуміли угоду про землекористування і чого вона стосується", - сказав начальник відділу будівництва Збройних Сил підполковник Саулі Зайслер.

Після підписання угода стає таємною. Секретні угоди уклали кілька десятків землевласників за останні півтора року.

Якщо землевласник погоджується та укладає договір землекористування, йому виплачується одноразова сума у розмірі 750 євро. Це можна роздивлятися як свого роду оплату за землю.

На землях, угода із власниками яких підписана, Збройні сили можуть будувати укріплення навіть коли немає загрози нападу ворога.

"Угоди про землекористування були укладені для ситуації, коли слід розпочати підготовку до захисту, але необхідних повноважень на ухвалення надзвичайного стану немає", - сказав Зайслер.

Стосунки Фінляндії з РФ

У квітні 2023 року, Фінляндія приєдналася до НАТО. Вона стала тридцятою країною в альянсі. Після цього її стосунки з РФ загострилися, зокрема росіяни почали погрожувати Фінляндії, як країні НАТО.

У липні 2022 року на тлі агресії РФ проти України парламент Фінляндії ухвалив будівництво на кордоні з РФ стіни. На цей час побудована перша ділянка.

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