В Финляндии власти платят жителям приграничья с РФ за разрешение строить укрепления, - СМИ
Власти Финляндии доплачивают жителям приграничья с Российской Федерацией за пользование землей. На ней будут строить укрепления для защиты страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Helsingin Sanomat.
Вооруженные силы Финляндии, предварительно в восточной части страны, планируют построить укрепления на случай войны. Местность благоприятна при обороне и ведении боевых действий. Поблизости находятся важные транспортные узлы.
После начала войны в Украине интерес владельцев земли к строительству военных сооружений вырос. В основном, участки принадлежат крупным землевладельцам, ориентированным на научные исследования.
"Отношение изменилось на более позитивное. Люди поняли соглашение о землепользовании и чего оно касается", - сказал начальник отдела строительства Вооруженных Сил подполковник Саули Зайслер.
После подписания соглашение становится тайным. Секретные соглашения заключили несколько десятков землевладельцев за последние полтора года.
Если землевладелец соглашается и заключает договор землепользования, ему выплачивается одноразовая сумма в размере 750 евро. Это можно рассматривать как своего рода оплату за землю.
На землях, соглашение с владельцами которых подписано, Вооруженные силы могут строить укрепления даже когда нет угрозы нападения противника.
"Соглашения о землепользовании были заключены для ситуации, когда следует начать подготовку к защите, но необходимых полномочий на принятие чрезвычайного положения нет", - сказал Зайслер.
Отношения Финляндии с РФ
В апреле 2023 года Финляндия присоединилась к НАТО. Она стала тридцатой страной в альянсе. После этого ее отношения с РФ обострились, в частности россияне начали угрожать Финляндии, как стране НАТО.
В июле 2022 года на фоне агрессии РФ против Украины парламент Финляндии одобрил строительство на границе с РФ стены. В настоящее время построен первый участок.
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