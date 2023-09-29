В Финляндии власти платят жителям приграничья с РФ за разрешение строить укрепления, - СМИ

Власти Финляндии доплачивают жителям приграничья с Российской Федерацией за пользование землей. На ней будут строить укрепления для защиты страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Helsingin Sanomat .

Вооруженные силы Финляндии, предварительно в восточной части страны, планируют построить укрепления на случай войны. Местность благоприятна при обороне и ведении боевых действий. Поблизости находятся важные транспортные узлы.

После начала войны в Украине интерес владельцев земли к строительству военных сооружений вырос. В основном, участки принадлежат крупным землевладельцам, ориентированным на научные исследования.

"Отношение изменилось на более позитивное. Люди поняли соглашение о землепользовании и чего оно касается", - сказал начальник отдела строительства Вооруженных Сил подполковник Саули Зайслер.

После подписания соглашение становится тайным. Секретные соглашения заключили несколько десятков землевладельцев за последние полтора года.

Если землевладелец соглашается и заключает договор землепользования, ему выплачивается одноразовая сумма в размере 750 евро. Это можно рассматривать как своего рода оплату за землю.

На землях, соглашение с владельцами которых подписано, Вооруженные силы могут строить укрепления даже когда нет угрозы нападения противника.

"Соглашения о землепользовании были заключены для ситуации, когда следует начать подготовку к защите, но необходимых полномочий на принятие чрезвычайного положения нет", - сказал Зайслер.

Отношения Финляндии с РФ

В апреле 2023 года Финляндия присоединилась к НАТО. Она стала тридцатой страной в альянсе. После этого ее отношения с РФ обострились, в частности россияне начали угрожать Финляндии, как стране НАТО.

В июле 2022 года на фоне агрессии РФ против Украины парламент Финляндии одобрил строительство на границе с РФ стены. В настоящее время построен первый участок.