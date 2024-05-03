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У Фінляндії трьом російським студентам загрожує в'язниця за порушення санкцій

Ілюстративне фото: у Фінляндії росіни перепродували військові товари (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Фінляндії три російські студенти підозрються у експорті товарів подвійного призначення до іноземних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, студенти, двоє 25-річних хлопців та 18-річна дівчина, наразі перебувають під варто.

Як розповів керівник розслідування Кіммо Тууленкарі, мова йде про категорії товарів, які можуть бути використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

"Якщо ми говоримо про продукти розкоші на загальному рівні, то це смартфони, комп’ютери, комп’ютерні комплектуючі, фотоапарати, дрони та інші речі, які є нормальними у нашому повсякденному житті, але які в іншій країні можна використовувати як товари подвійного призначення", - сказав він.

Наразі фінська поліція оцінює масштаби завданих збитків.

Російських шпигунів судять у країнах Заходу

У західних країнах досить часто почали виявляти російських агентів та шпигунів. Нещодавно у Гданську засудили агента російської військової розвідки в Польщі. Він збирав дані про військових та передавав їх Росії.

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