У Фінляндії хочуть продовжити роботу АЕС Loviisa на 20 років

Міністерство праці та економіки Фінляндії планує запропонувати на 20 років продовжити ліцензію атомної електростанції Loviisa енергетичного гіганта Fortum.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.fi .

За словами генерального директора департаменту енергетики міністерства Фінляндії Ріку Хуттунена, атомні енергоблоки Loviisa, розташовані в Уусімаа, зможуть виробляти електроенергію до 2050 року завдяки продовженню дозволу.

"Це було підготовлено в дуже позитивному дусі, і, схоже, протягом наступних кількох тижнів я передам це питання від міністерства до Урядової ради, і тоді це буде прийнято", - сказав Хуттунен.

Енергетична компанія Fortum подала заявку на продовження до кінця 2050 року для обох своїх атомних енергоблоків, які працюють на АЕС. Поточні дозволи на експлуатацію об'єктів закінчуються в 2027 і 2030 роках.

За словами генерального директора, уряд країни планує ухвалити рішення щодо продовження ліцензії на АЕС Ловііса протягом кількох тижнів.

Міністерство вважає розширення електростанції важливим, незважаючи на зростання вітрової та сонячної енергії.

Зазначено також, що на атомні енергоблоки Loviisa припадає майже десять відсотків виробництва електроенергії у Фінляндії.