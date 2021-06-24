Финляндия выделила 500 тысяч евро на план действий СЕ для Украины

Правительство Финляндии сделало добровольный взнос в Совет Европы. Часть средств, а именно 500 тысяч евро, были выделены для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
"Правительство Финляндии сделало три различных добровольных взноса на общую сумму 1 250 000 евро в Совет Европы: 500 тысяч евро на покрытие задолженности по обоснованным делам Европейского суда по правам человека, 500 тысяч евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы и 250 тысяч евро на действия по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, вовлечению цыган, продвижению прав человека и равенства для ЛГБТИ и укреплению участия гражданского общества", - говорится в сообщении.
Посол Нина Нордстрем, постоянный представитель Финляндии при Совете Европы и Бьорн Берге, заместитель генерального секретаря подписали соответсвующее соглашение 23 июня.
Напомним, в декабре прошлого года Германия выделила 1 млн евро на выполнение Плана действий Совета Европы для Украины.