ua en ru
Ср, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Фінляндія відправить військові кораблі до Балтики: у чому причина

Середа 22 січня 2025 10:45
UA EN RU
Фінляндія відправить військові кораблі до Балтики: у чому причина Ілюстративне фото: Фінляндія відправить військові кораблі до Балтики (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військово-морські сили Фінляндії посилять свою присутність і спостереження в Балтійському морі. Туди буде відправлено ракетний катер класу Hamina.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС Фінляндії.

Зазначається, що відправка фінських кораблів є частиною операції НАТО "Балтійський вартовий". Про неї оголошувалось на зустрічі лідерів країн Балтійського моря НАТО в Гельсінкі минулого тижня.

Місія спрямована на забезпечення безпеки підводної інфраструктури в Балтійському морі.

У ВМС Фінляндії уточнили, що декілька кораблів візьмуть участь в операції протягом найближчих місяців. Також в період січня-лютого ВМС розгорнуть ракетний катер класу Hamina у складі компонента флоту НАТО.

Інциденти з кабелями у Балтійському морі

У Балтійському морі останнім часом було зафіксовано кілька інцидентів із пошкодженням підводних кабелів, які забезпечують зв’язок і передачу енергії між країнами регіону. Найбільш значущими стали аварії, що торкнулися магістральних кабелів між Фінляндією та Естонією, а також між Швецією та Литвою. Це викликало занепокоєння у держав Балтії, адже це потенційно загрожує національній безпеці.

Розслідування пошкоджень виявило, що в кількох випадках причина полягала в фізичному втручанні. Мова про можливі зіткнення з кораблями чи використання спеціального обладнання для цілеспрямованого пошкодження кабелів.

На фоні інцидентів країни Балтії почали посилювати заходи безпеки на своїх критично важливих об'єктах інфраструктури. Це включає збільшення кількості військових і цивільних патрулів у морі, встановлення систем моніторингу.

Інциденти також привернули увагу НАТО, яке розглядає можливість посилення моніторингу підводної інфраструктури в регіоні.

Нагадаємо, що за даними видання Yle, Фінляндія, зупинивши російський тіньовий танкер, запобігла ще кільком серйознішим диверсіям. В іншому випадку, судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Фінляндія Балтійське море
NEWS
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
Роль Трампа, 200 тисяч миротворців і небезпека "угоди з дияволом". Що сказав Зеленський в Давосі
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою