Фінляндія відправила авіацію у Фінську затоку після аварії на танкері у порту РФ "Усть-Луга"

Прикордонна охорона Фінляндії направила у Фінську затоку патрульні літаки. Це пов'язано із подією на завантаженому мазутом танкері Koala в російському порту "Усть-Луга",

Як повідомляє РБК-Україна, відповідна заява була опублікована на сторінці відомства у Twitter.

"У цей район направляються літаки Прикордонної охорони", - сказано у повідомленні.

За даними прикордонників, фінська сторона посилила готовність до реагування на розливи мазуту. Фінляндія також планує отримати додаткову інформацію про НП із танкером Koala.

Також прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна проведе власне розслідування інциденту.

"Фінська влада розслідує ситуацію. Фінляндія посилила готовність до реагування на розливи нафти", - написав він у Twitter.

Що передувало

У неділю, 9 лютого, у російському порту "Усть-Луга" у Ленінградській області танкер Koala зазнав аварії. За даними росЗМІ, на танкері сталися вибухи, після чого він почав тонути.

На борту танкера перебував екіпаж із 24 осіб, серед них четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 - Індонезії. Екіпаж зміг евакуюватись, однак вода затопила машинне відділення і судно сіло на мілину.

Росіяни встановили навколо танкера бонові загородження та стверджують, що витоку нафтопродуктів не зафіксували.