Фінляндія виділила мільйони євро на реформу освіти в Україні

Згідно із заявою відомства, з 2025 по 2028 рік Фінляндія має намір підтримувати освітній сектор України, спрямовуючи значні кошти на реформування загальної середньої освіти. Цей проєкт розроблено в тісній співпраці з українським Міністерством освіти і науки, а також Міністерством освіти і культури та Національним агентством з освіти Фінляндії.

Основною метою програми стане модернізація шкільної системи, адаптація освітніх процесів до сучасних стандартів і забезпечення всебічної підтримки учнів.

Важливим аспектом реформи буде посилення соціального захисту школярів та впровадження програм психосоціальної допомоги, що особливо актуально в умовах війни та викликів, з якими стикається молодь в Україні.

Крім того, Фінляндія спрямує 500 тисяч євро на підтримку програми шкільного харчування у 2024 році, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою.