Головна » Новини » У світі

Фінляндія стане центром обслуговування двигунів F-35 у Європі

Фінляндія, Вівторок 14 жовтня 2025 14:30
Фінляндія стане центром обслуговування двигунів F-35 у Європі Ілюстративне фото: Фінляндія стане центром обслуговування двигунів F-35 у Європі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Компанія Patria розпочне збірку двигунів та компонентів для винищувачів F-35 у Фінляндії відповідно до угоди з Pratt & Whitney, підписаної у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Patria

Завод, розташований у Ліннавуорі, Нокіа, працюватиме у два етапи: спершу як складальний майданчик двигунів у 2025-2030 роках, а з 2030 року перейде до технічного обслуговування, ремонту та модернізації двигунів.

Передбачається, що підприємство забезпечуватиме обслуговування реактивних двигунів фінських F-35A протягом усього їхнього життєвого циклу.

"Виробництво компонентів F-35 у Ліннавуорі є значним і конкретним кроком вперед у співпраці між Фінляндією та США у сфері оборони та безпеки", - зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Що відомо про F-35

F-35 - це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin у рамках програми Joint Strike Fighter. Він поєднує передові технології малопомітності, надсучасну авіоніку та потужні сенсорні системи, що дозволяє йому ефективно виконувати завдання повітряного бою, розвідки та ударів по наземних цілях.

F-35 доступний у трьох версіях: F-35A для стандартного зльоту та посадки, F-35B з коротким зльотом та вертикальною посадкою, і F-35C для використання на авіаносцях.

Однією з головних особливостей F-35 є комплексна система сенсорів і зв’язку, яка дозволяє пілотам отримувати повну картину бойової ситуації в режимі реального часу та обмінюватися даними з іншими літаками та наземними силами. Двигун Pratt & Whitney F135 забезпечує високу швидкість та маневреність, а можливість прихованого підльоту зменшує ризик виявлення противником. Завдяки цим характеристикам F-35 розглядається як одна з найсучасніших і найефективніших платформ у світі, здатна забезпечити перевагу у повітрі та підтримку наземних операцій.

Раніше ми писали, що європейські країни прагнуть зменшити свою військову залежність від США. Зокрема, в Європі планують працювати над розробкою власного винищувача шостого покоління, який у майбутньому замінив би американський F-35.

