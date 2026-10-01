Фінляндія скоротить кількість центрів прохачів притулку: чи це вплине на українців

Як пише видання, цього року вже закрилися 8 центрів та групових будинків. Ще вісім підрозділів припинять роботу до кінця лютого 2027 року.

Зокрема, наприкінці листопада закриється центр прийому до Куопіо, яким керує компанія Kotokunta. Його підопічні живуть не у спільній будівлі, а в орендованих для них квартирах.

Таким чином, центрів стане приблизно вдвічі менше. Станом на початок червня у Фінляндії працювали 30 підрозділів для дорослих, 13 для неповнолітніх та два центри тимчасового тримання.

За словами керівника відділу послуг прийому Migri Еліни Нурмі, скорочення пов'язане із зменшенням кількості підопічних. Вона пояснила, що прохачів притулку поменшало, а потік людей, які біжать до Фінляндії від війни в Україні, не зріс. Крім того, частина підопічних переїхала з центрів прийому та стала мешканцями муніципалітетів.

Також Yle пише, що з вересня правила змінилися. Тепер послуги центру прийому припиняються через три місяці після того, як прохач притулку отримав посвідку на проживання та право подати заяву на закріплення за муніципалітетом.

Крім того, отримувачі тимчасового захисту також мають переїхати до муніципалітету протягом трьох місяців після отримання такого права. За даними Migri, це стосується насамперед українців.