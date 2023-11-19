Фінляндія почала зводити огорожу на кордоні з Росією

Будівництво тимчасової огорожі розпочалося на прикордонному пункті Вартіус.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", - заявив Кіннунен.

Фінляндія закрила кордон із РФ

Раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Це пояснили великою кількістю біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.

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