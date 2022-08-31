Финляндия планирует ввести новые визы для россиян, выступающих против войны
Правительство Финляндии рассматривает возможность введения нового типа гуманитарной визы для граждан РФ. Их будут выдавать людям, которые выступают против войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит Yle.
По его словам, в первую очередь новая виза будет предназначена для активистов, диссидентов, правозащитников и журналистов независимых изданий. Она позволит въехать в страну в поисках убежища и в дальнейшем получить вид на жительство.
При этом Хаависто отметил, что виза не будет выдаваться абсолютно всем желающим в мире получить убежище, но ее будут вводить ситуативно, как, например, сейчас - на фоне войны в Украине.
"Каждая ситуация будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Гуманитарная виза будет использоваться только в отдельных случаях", - подчеркнул Хаависто.
Напомним, ранее стало известно, что Финляндия с сентября сокращает число выдаваемых россиянам виз. Количество выдаваемых шенгенских виз гражданам РФ сократится до одной десятой от нынешнего уровня.
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