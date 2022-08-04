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Финляндия планирует ужесточить визовый режим с Россией

Фото: Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии (twitter.com/Haavisto)
Автор: Иван Носальский

Правительство Финляндии намерено ввести новые ограничения на выдачу туристических виз для граждан России. Сейчас рассматривается несколько соответствующих вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, которое приводит Yle.

Хаависто рассказал, что сейчас в Финляндии стал актуальным вопрос ужесточения визового режима с РФ.

"Я очень хорошо понимаю моральное возмущение (в обществе Финляндии - ред.). Что когда в Украине война и люди страдают, в то же время (у россиян - ред.) есть нормальный туризм. Это не то, что нужно в данной ситуации", - заявил глава дипломатического ведомства.

По его словам, финское правительство уже провело заседание по новым возможным санкциям, на котором министр назвал законные способы ограничения выдачи виз россиянам. Он также обсудил возможное введение новых мер с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"У Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Цель состоит в том, чтобы повлиять на принятие решений по визовой политике. Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Самый быстрый способ снизить количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, - это повлиять на категории виз и сроки их оформления", - заявил глава МИД.

Министр добавил, что пока Финляндия не может аннулировать выданные ранее долгосрочные визы, поскольку для этого нужно "веское обоснование", например, угроза безопасности страны.

Правительство Финляндии планирует продолжить обсуждение ужесточения визового режима со страной-агрессором уже на следующей неделе.

При этом министр подчеркнул, что полный запрет на выдачу виз россиянам необходимо согласовать в рамках санкций Евросоюза против РФ. Финляндия поднимет этот вопрос во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Напомним, ранее члены ряда финских парламентских партий заявили о необходимости ввести в Финляндии запрет на выдачу виз гражданам России. Они призвали правительство утвердить соответствующее решение.

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