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Фінляндія передає Україні новітні зразки своєї зброї, - генерал

Фінляндія, Неділя 09 червня 2024 16:03
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Фінляндія передає Україні новітні зразки своєї зброї, - генерал Фото: начальник озброєння Сил оборони Фінляндії Мікко Хейсканен (twitter.com/NATOJFCBS)
Автор: Дмитро Левицький

Фінляндія в рамках військової допомоги передає Україні не лише стару зброю, але й новітні зразки свого озброєння.

Про це заявив начальник озброєння Сил оборони Фінляндії, генерал-майор Мікко Хейсканен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За словами фінського генерала, частина обладнання, яке передається Україні, настільки нове, що все ще перебуває на стадії розробки.

Як додав Хейсканен, відгуки про це озброєння з українського боку поки що позитивні.

Фінляндія та допомога Україні

Фінляндія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, країна виділила вже понад 20 пакетів військової допомоги українській армії. Один з останніх пакетів, серед іншого, включав системи ППО та боєприпаси.

Також Фінляндія уклала двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною. Підписаний президентами двох держав документ охоплює політичну підтримку, підтримку оборони і безпеки, а також підтримку реформ і відновлення України.

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