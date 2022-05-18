Финляндия ожидает прекращения поставок газа из России уже 20-21 мая

"Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию или поздно вечером в пятницу, 20 мая, или в субботу, 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компания не получала никакой информации на этот счет - ни от "Газпром экспорта", ни от российского оператора.

Напомним, вчера стало известно, что финская энергетическая компания Gasum отказалась принимать требование "Газпром экспорта" о переходе на расчеты в рублях. Компания подает в арбитраж в соответствии с контрактом.

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