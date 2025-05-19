Фінляндія озброїть Україну на 90 млн євро за рахунок активів РФ: деталі угоди

Фінляндія уклала угоду з Єврокомісією на постачання Україні боєприпасів на суму 90 млн євро. Фінансування здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів через Європейський фонд миру (EPF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінлядндії.

Боєприпаси закуповуватимуть у фінських виробників, що також сприятиме підтримці місцевої промисловості та збереженню робочих місць. Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що цей крок демонструє непохитну підтримку України та зміцнює співпрацю між фінською оборонною промисловістю і Києвом. Разом із національною програмою підтримки України на 660 млн євро це допоможе посилити обороноздатність України. Деталі щодо способу та графіку доставки наразі не розголошуються.