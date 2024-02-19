Фінляндія не очікує на негайний напад з боку Росії, але ми готові, - прем'єр

"У нас одна з найсильніших армій у НАТО, дуже серйозні резервні сили. Це 800 тисяч осіб, яких ми можемо швидко поставити під рушницю. Тож ідеться про дуже ефективні сили стримування. Ми не очікуємо негайного нападу з боку Росії, але ми готові", - заявив він.

При цьому прем'єр додав, що Росія становить загрозу для всіх країн Європи.

"Але, звичайно, першими під загрозою опиняються країни, які межують із Росією. Фінляндія дуже добре підготовлена до відбиття такої агресії. Але тепер уся Європа має прокинутися. І зробити це потрібно негайно. Не можна втрачати час", - заявив Орпо.

Він наголосив, що збройова промисловість Заходу має бути укріплена, тому що країни мають допомогти Україні просто зараз.

"А в середньостроковій і довгостроковій перспективі більша обороноздатність необхідна самій Європі. Ми повинні ефективно стримувати Росію від агресії проти Європи. Це країна, яка глибоко змінилася, вона стала надзвичайно агресивною. Проти такої загрози ми не можемо покладатися лише на допомогу США. Нам потрібен власний оборонний потенціал", - заявив прем'єр Фінляндії.

Він наголосив, що Гельсінкі впровадили цілісну модель оборони, що охоплює не тільки військову, а й продовольчу, енергетичну безпеку, захист ключових об'єктів інфраструктури.

"Вона передбачає співпрацю між державою і громадянським суспільством, підприємцями. Ми хочемо допомогти впровадити її в усій Європі", - заявив Орпо.