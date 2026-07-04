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Фінляндія обмежила рух літаків та суден у Фінській затоці через атаку України по РФ

16:28 04.07.2026 Сб
2 хв
Чи були дрони на території Фінляндії?
aimg Едуард Ткач
Фото: обмеження мали превентивний характер (24tv)

У суботу вранці, 4 липня, Фінляндія запроваджувала тимчасові обмеження на авіасполучення та рух суден у східній частині Фінської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише видання, після 5 ранку було закрито авіасполучення, а згодом і морський рух. Зони обмежень діяли у районі міста Котка.

У прес-службі Оборонних сил Фінляндії пояснили, що обмеження пов'язані із військовими діями України протока Росії. Зокрема причиною стали удари дронами.

"Винищувачі спостерігають у Котці весь ранок. Сили оборони підтверджують посилене повітряне патрулювання в районі", - писало Yle.

За даними сил оборони країни, на фінській території дрони не виявили, а обмежувальні заходи мали суто превентивний характер.

Вже вранці о 09:18 всі обмеження були зняті. Також Yle зазначило, що востаннє авіасполучення обмежували у четвер.

Що передувало

Нагадаємо, цього ранку росіяни скаржилися, що в Санкт-Петербурзі було чути серію вибухів. Як виявилося, на місто летіли дрони. Після гучних звуків у районі нафтового терміналу та портової інфраструктури виникла пожежа.

Пізніше президент України Володимир Зеленський та прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що було атаковано портову нафтову інфраструктуру, яка заробляє гроші для російської війни.

Крім цього, було завдано удару по пункту базування "Кронштадт" у Ленінградській області. Відстань від України - понад 850 км.

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Російська ФедераціяФінляндіяВійна в УкраїніДрони