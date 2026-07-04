Фінляндія обмежила рух літаків та суден у Фінській затоці через атаку України по РФ

Що передувало

Нагадаємо, цього ранку росіяни скаржилися, що в Санкт-Петербурзі було чути серію вибухів. Як виявилося, на місто летіли дрони. Після гучних звуків у районі нафтового терміналу та портової інфраструктури виникла пожежа.

Пізніше президент України Володимир Зеленський та прес-служба Сил спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що було атаковано портову нафтову інфраструктуру, яка заробляє гроші для російської війни.

Крім цього, було завдано удару по пункту базування "Кронштадт" у Ленінградській області. Відстань від України - понад 850 км.