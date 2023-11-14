Фінляндія може обмежити в'їзд з Росії: що стало причиною

В уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Вона заявила, що ситуація зі збільшенням кількості випадків нелегальної міграції обговорювалася з російською владою, але це не привело до бажаного результату. Виїзд із Росії до Фінляндії дозволено за відсутності документів.
"Тож ідеться про нелегальну імміграцію", - каже Рантанен.
Міністерство внутрішніх справ починає готувати пропозиції уряду щодо врегулювання ситуації. Ситуацію сьогодні обговорювали між президентом і міністрами, відповідальними за зовнішню політику уряду та політику безпеки.
"Настав час вживати заходів", - наголосила глава МВС.
Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.
Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.
Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.
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