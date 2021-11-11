Финляндия хочет разрешить работникам видеть зарплаты коллег: что это значит

В Финляндии планируют разработать новый закон, который будет позволять работникам видеть суммы заработных плат коллег. Это, по мнению властей, позволит избежать гендерной дискриминации и уравнять зарплаты мужчин и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующую инициативу выдвинула левоцентристская пятипартийная коалиция премьер-министра Санны Марин.

"Что занимает центральное место в правительственной программе, то это устранение необоснованных разрывов в оплате труда. Теперь к ним будут относиться более строго", - говорится в сообщении.

Предполагается, что принятие соответствующего законопроекта в парламенте может произойти в апреле 2023 года.

Вместе с тем законопроект подвергся критике как со стороны работников, так и со стороны работодателей, которые заявляют, что это создаст больше конфликтов в рабочих коллективах.

Указано, что согласно рейтингу Организации экономического сотрудничества и развития, женщины в Финляндии зарабатывают на 17,2% меньше, чем мужчины.