Фінляндія готується до війни з Росією, але стикнулася з серйозною проблемою

Фінляндія розглядає можливість використання протитанкових загороджень за українським зразком для посилення оборони кордону з Росією. Гельсінкі працює над зміцненням східного флангу НАТО, враховуючи відновлення військового потенціалу РФ.

За словами Валімякі, Росія вже поступово відновлює свої військові спроможності, хоча її повномасштабна війна проти України триває п'ятий рік.

Фінляндія має спільний кордон із РФ завдовжки 1340 км. Це близько половини всієї сухопутної ділянки кордону НАТО з Росією. Тому країна вивчає досвід України щодо створення оборонних рубежів, зокрема оцінює, наскільки ефективними будуть такі споруди в умовах суворого північного клімату.

Під час війни українські військові облаштували розгалужену систему оборонних ліній і протитанкових перешкод, які допомагають стримувати просування противника. За словами Валімякі, жодній зі сторін поки не вдалося знайти ефективного способу подолати такі укріплення та повернутися до масштабних наступальних маневрів.

Водночас фінський клімат створює додаткові труднощі для будівництва подібних споруд.

"Умови у Фінляндії складніші. Якщо ми побудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови або перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, перш ніж наше довкілля перетворить їх на штучні ставки?" - пояснив генерал.

Він також звернув увагу на поступове відновлення російських військових арсеналів. Зокрема, на бази зберігання вже надходять танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не може зупинити процес переозброєння Росії, тому зосереджується на посиленні власної обороноздатності та стримуванні потенційної агресії. Головне завдання - переконати російське військове керівництво, що напад не матиме успіху.

"Усе, що ми зараз робимо, спрямоване на створення такого бар'єра, який не дозволить Росії просунутися далі - незалежно від того, чи йдеться про напад на альянс, чи безпосередньо на Фінляндію", - зазначив Валімякі.