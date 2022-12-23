Фінляндія готова приймати українських біженців із Естонії: подробиці

Фінляндія заявила про готовність прийняти українських біженців із Естонії, де спостерігається перевантаження системи прийому через наплив людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС Фінляндії.

Як повідомили у відомстві, до сусідньої країни прибуло багато українців, тому місцева система прийому біженців виявилася перевантаженою. Фінляндія висловила готовність допомогти у цьому питанні.

Для бажаючих перебратися з Естонії до Фінляндії можуть бути організовані автобусні та поромні перевезення. Домовленість про це має бути досягнута вже у січні.

Фінляндія, у свою чергу, готова щотижня приймати по 50-100 українських біженців.