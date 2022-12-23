ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія готова приймати українських біженців із Естонії: подробиці

Новость на русском →
П'ятниця 23 грудня 2022 12:26
Фінляндія готова приймати українських біженців із Естонії: подробиці Фото: Фінляндія готова приймати українських біженців із Естонії (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Фінляндія заявила про готовність прийняти українських біженців із Естонії, де спостерігається перевантаження системи прийому через наплив людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС Фінляндії.

Як повідомили у відомстві, до сусідньої країни прибуло багато українців, тому місцева система прийому біженців виявилася перевантаженою. Фінляндія висловила готовність допомогти у цьому питанні.

Для бажаючих перебратися з Естонії до Фінляндії можуть бути організовані автобусні та поромні перевезення. Домовленість про це має бути досягнута вже у січні.

Фінляндія, у свою чергу, готова щотижня приймати по 50-100 українських біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у польському Сеймі проголосували за зміни до закону про допомогу українським біженцям. Йдеться про платне проживання в центрах для біженців та скасування статусу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Финляндия
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація