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Фінляндія анонсувала жорсткі санкції проти РФ

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Турку, Неділя 01 травня 2022 14:59
Фінляндія анонсувала жорсткі санкції проти РФ Фото: Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін висловилася за посилення антиросійських санкцій і розширення військово-технічної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Очільниця уряду та Соціал-демократичної партії виступила на першотравневому мітингу в Турку. Там вона зачепила тему агресивної війни РФ проти України.

"Фінляндія готова запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війни в Україні. Також Україні буде надана підтримка у війні та допомога в її відновленні", – заявила Марін.

Окрім того, прем'єр ратує за зменшення залежності від енергоносіїв із РФ. Щодо вступу Фінляндії в НАТО, то Марін розповіла про розгляд парламентом доповнення до звіту про політику безпеки. До 12 травня країна визначиться щодо вступу до альянсу.

До слова, канцлер Шольц знайшов виправдання пасивності Німеччини в постачанні озброєнь Україні.

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