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У Фінляндії розробляють COVID-вакцину для тварин

Фінляндія, Середа 13 січня 2021 03:17
У Фінляндії розробляють COVID-вакцину для тварин
Фото: норка (flickr)
Автор: Даша Харченко

У Фінляндії розробляють вакцину від коронавірусу для тварин. Головна мета проекту - захистити норок і фінських єнотів.

Про це повідомляє асоціація звірників FIFUR.

Розробку вакцини ініціювала ця ж асоціація. Створенням вакцини займається дослідницька група в Хельсінкі.

"Необхідно запобігти його (вірус – ред.) розповсюдженню серед тварин в сільському господарстві, хутряної промисловості і дикій природі Фінляндії", - сказала очільниця групи розробників Тар'я Сірон.

В організації уточнили, що серед хутрових звірів особливо сприйнятливі до зараження коронавірусом норка і фінський єнот.

Про терміни початку випробування вакцини не повідомляється.

Раніше у Фінляндії підтвердили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. У двох заражених виявили штам коронавірусу з Великобританії, у ще одного - з Південної Африки.

Нагадаємо, в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу уряд прийняв рішення знищити всіх норок в країні.

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