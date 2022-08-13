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В Финляндии нашли способ сокращения выдачи виз россиянам

Фото: в Финляндии нашли способ сокращения выдачи виз россиянам (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии готовятся ввести новые ограничения против России. Они планируют замедлить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто в комментарии телеканалу MTV3.

По его словам, в Финляндии уже определились, как именно ограничат выдачу виз россиянам.

"На практике это (ограничения - ред.) будет означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям", - рассказал Хаависто.

Он объяснил, что нововведения позволят существенно замедлить выдачу виз гражданам РФ и они являются реализуемыми на национальном уровне законодательства.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия рассматривает несколько вариантов ужесточения визового режима с Россией.

Также мы писали, что члены ряда финских парламентских партий заявили о необходимости ввести в Финляндии запрет на выдачу виз гражданам России.

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