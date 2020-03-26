В Финляндии изолируют столичный регион

Правительство Финляндии из-за коронавируса решило изолировать регион Уусимаа, где проживает 1,7 млн человек и в который входит также столица государства город Хельсинки. Об этом сообщает Yle.

Как сообщается, ограничения будут действовать с 27 марта по 19 апреля. Внутри региона передвижение не ограничивается, но власти призывают не выходить из дома без веской причины.

Министр внутренних дел Мария Охисало призвала жителей Уусимаа, находящимся в данный момент за пределами региона, вернуться домой. Если граждане не будут следовать рекомендациям полиции и будут нарушать правила передвижения, правоохранительные органы получат право выписывать штраф.

Напомним, министры иностранных дел стран G7 согласились с необходимостью совместных усилий по борьбе с новым коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.

Кроме того, в Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.