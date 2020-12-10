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В Финляндии из-за аварии остановился энергоблок АЭС

Автор: Дмитрий Левицкий

В Финляндии произошла аварийная ситуация на атомной электростанции в городе Олкилуото. В результате серьезного сбоя остановился второй энергоблок АЭС.

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Об этом сообщило Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Информацию о серьезной аварии, которая привела к остановке энергоблока, STUK получило сегодня около 13:00.

"Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - отметили в ведомстве.

Сейчас STUK проводит расследование причин и обстоятельств аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото.

Напомним, в начале ноября Беларусь останавливала работу своей новой АЭС через несколько дней после запуска. Причиной остановки называли необходимости замены некоторого оборудования.

Также РБК-Украина писало, что в октябре прошлого года на Запорожской АЭС произошел сбой в работе первого энергоблока. Радиационный фон вокруг АЭС оставался без изменений.

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