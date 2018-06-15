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Интервью

В Финляндии впервые в истории страны вынесли приговор за терроризм

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 15:12
Фото: Абдеррахман Буанан (twitter.comKaisuJansson)
Фото: Абдеррахман Буанан (twitter.comKaisuJansson)

В августе 2017 года Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих в финском городе Турку

Окружной суд Юго-Западной Финляндии вынес приговор за терроризм, что является первым в истории страны. К пожизненному заключению приговорили подданного Марокко Абдеррахмана Буанана, передает финский телеканал Yle.

Сообщается, что в августе 2017 года Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих в финском городе Турку. В результате нападения два человека погибли, еще восемь были ранены, в том числе граждане Британии, Швеции и Италии.

Правоохранители при задержании ранили террориста из табельного оружия. После задержания нападавший признал свою вину.Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

В результате суд признал Буанана виновным в двух убийствах и восьми покушениях на убийство. Буанана также также обязали выплатить штраф в размере около 450 тыс. євро и оплатить судебные издержки родственникам погибших.

Как сообщают финские издания, марокканец собирался вступить в ряды "Исламского государства". Также по этому делу задержали еще двоих подозреваемых.

В истории Финляндии таким образом это оказался первый случай, когда подозреваемого осудили за тероризм. Однако, марокканец еще может подать апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции Хельсинки открыли в центре города стрельбу из-за вооруженного человека.

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Теги публикации: Финляндия, Терроризм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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