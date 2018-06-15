Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Фінляндії вперше в історії країни винесли вирок за тероризм

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 15:12
Фото: Абдеррахман Буанан (twitter.comKaisuJansson)
Фото: Абдеррахман Буанан (twitter.comKaisuJansson)

У серпні 2017 року Абдеррахман Буанан напав з ножем на перехожих у фінському місті Турку

Окружний суд Південно-Західної Фінляндії виніс вирок за тероризм, що є першим в історії країни. До довічного ув'язнення засудили підданого Марокко Абдеррахмана Буанана, передає фінська телеканал Yle.

Повідомляється, що в серпні 2017 року Абдеррахман Буанан напав з ножем на перехожих у фінському місті Турку. В результаті нападу загинули дві людини, ще вісім були поранені, у тому числі громадяни Британії, Швеції та Італії.

При затриманні правоохоронці поранили терориста з табельної зброї. Нападник після затримання визнав свою провину.Поліція кваліфікувала подію як теракт.

В результаті суд визнав Буанана винним у двох вбивствах і восьми замахах на вбивство. Буанана також зобов'язали виплатити штраф у розмірі близько 450 тис. євро і сплатити судові витрати родичам загиблих.

Як повідомляють фінські видання, мароканець збирався вступити в ряди "Ісламської держави". Також у цій справі затримали ще двох підозрюваних.

В історії Фінляндії таким чином це виявився перший випадок, коли підозрюваного засудили за тероризм. Однак, мароканець ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники поліції Гельсінкі відкрили у центрі міста стрільбу через озброєну людину.

Кабмін пропонує розширити керівний склад держорганів, що борються з тероризмом Фінляндія видала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
Теги публікації: Финляндия, Тероризм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся