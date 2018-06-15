У Фінляндії вперше в історії країни винесли вирок за тероризм

У серпні 2017 року Абдеррахман Буанан напав з ножем на перехожих у фінському місті Турку

Окружний суд Південно-Західної Фінляндії виніс вирок за тероризм, що є першим в історії країни. До довічного ув'язнення засудили підданого Марокко Абдеррахмана Буанана, передає фінська телеканал Yle.

Повідомляється, що в серпні 2017 року Абдеррахман Буанан напав з ножем на перехожих у фінському місті Турку. В результаті нападу загинули дві людини, ще вісім були поранені, у тому числі громадяни Британії, Швеції та Італії.

При затриманні правоохоронці поранили терориста з табельної зброї. Нападник після затримання визнав свою провину.Поліція кваліфікувала подію як теракт.

В результаті суд визнав Буанана винним у двох вбивствах і восьми замахах на вбивство. Буанана також зобов'язали виплатити штраф у розмірі близько 450 тис. євро і сплатити судові витрати родичам загиблих.

Як повідомляють фінські видання, мароканець збирався вступити в ряди "Ісламської держави". Також у цій справі затримали ще двох підозрюваних.

В історії Фінляндії таким чином це виявився перший випадок, коли підозрюваного засудили за тероризм. Однак, мароканець ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники поліції Гельсінкі відкрили у центрі міста стрільбу через озброєну людину.