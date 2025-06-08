"Фінішної прямої немає": Сирський оцінив ситуацію на Курському напрямку

Російська армія все ще намагається тиснути на Курському напрямку. Українські військові будуть виконувати свою роботу стільки, скільки буде необхідно.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач Олександр Сирський заявив у другій частині документального фільму "Операція Курськ", який транслював національний телемарафон.
"Я б не казав про якісь терміни або про "фінішну пряму". Бо, як ми бачимо, попри всі процеси, ворог тільки посилює натиск на цьому напрямку. Тому ми як військові будемо робити свою роботу стільки, скільки від нас буде вимагати обстановка", - сказав Сирський.
Нагадаємо, у Курській області вже майже рік триває операція ЗСУ.
Нещодавно на Курському напрямку українські захисники відбили одинадцять атак росіян. Крім цього, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, застосувавши тринадцять керованих бомб, і здійснив сто двадцять сім обстрілів.
29 травня у ДПСУ розповіли, що Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області і на даний час їх достатньо для наступу в Сумській області. За даними на 30 травня ситуація на кордоні із Сумською залишається складною. Евакуація триває, а обстановка на лінії зіткнення з ворогом постійно змінюється. Детальніше - в матеріалі.
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