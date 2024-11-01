Фініш тенісного року, Формула-1 у храмі Сенни й Битва за Нью-Йорк: анонс вихідних у спорті

"Боруссія" Д – РБ "Лейпциг"

2 листопада, 19:30, Дортмунд, "Сігнал Ідуна Парк", телетрансляція на Setanta Sports

Неабияк захиталося крісло під молодим тренером "джмелів" Нурі Шахіном. "Боруссія" зазнала трьох поразок поспіль у всіх турнірах, тож невдача проти найненависнішого клубу Німеччини цілком може коштувати посади місцевій легенді. "Червоні бики" тишком-нишком ідуть за графіком мюнхенської "Баварії" та спробують розгнівати всіх опонентів корпоративізму конкуренцією за "Салатницю".

Гауфф – Пегула

3 листопада, 17:00, Ер-Ріяд, Стадіон університету короля Сауда, телетрансляція на Setanta Sports+

Сліпий жереб організував американське протистояння на старті WTA Finals. Корі Гауфф у свої 20 вже втретє виступатиме на змаганнях за підсумками сезону, тож повинна вперше пробитися у фінал. Джессіка Пегула натомість грала вирішальний матч торік, але без шансів програла Ізі Свьонтек. Оскільки полька змагатиметься в тій же "помаранчевій" групі, поразка однієї з американок може стати фатальною.

Фото: Джессіка Пегула та Корі Гауфф регулярно грають в парі (miamiopen.com)

"Манчестер Юнайтед" – "Челсі"

3 листопада, 18:30, Манчестер, "Олд Траффорд", телетрансляція на Setanta Sports

"Червоні дияволи" після відставки Еріка тен Хага розбили "Лестер" у Кубку ліги (5:2). Наступною жертвою манкуніанців можуть стати столичні "сині". "Челсі" в тому ж турнірі вилетів від "Ньюкасла", та проти команди Рууда ван Ністелроя гратиме основа. Нідерландець ще трохи затримається біля керма МЮ, поки менеджмент умовляє лісабонський "Спортінг" відпустити Рубена Аморіма з помічниками.

Гран-прі Сан-Паулу

3 листопада, 19:00, Сан-Паулу, "Інтерлагос", телетрансляція на Setanta Sports+

Формула-1 завершить тритижневий марафон подвійним етапом у Бразилії. У суботу найкращі гонщики планети позмагаються в спринті, а в неділю на них чекатимуть класичні перегони. Торік обидва заїзди виграв пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а його конкурент за титул цьогоріч Ландо Норріс ("Макларен") двічі фінішував другим. Тепер виклик обом кине несподівано перероджена "Феррарі".

Фото: Карлос Сайнс (у центрі) затьмарив боротьбу Макса Ферстаппена та Ландо Норріса в Мехіко (x.com/F1)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

3 листопада, 20:00, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", трансляція на app.setantasports.com

Перше дербі регулярного сезону зіграють хокейні колективи Великого яблука. "Рейнджерс" обмінялися перемогами з "Айлендерс" у передсезонці, а в попередній кампанії виграли три поєдинки з чотирьох. Фаворитом "синьосорочечники" будуть і тепер. На старті "Рейнджерс" виграли вдвічі більше матчів (шість проти трьох) і прагнуть претендувати на Кубок Стенлі. "Острів'янам" би в плей-офф пробитися...