FinAwards 2024: Moneyveo – “Найкраща МФО онлайн”

Moneyveo вчергове стала переможцем щорічного конкурсу FinAwards, традиційно організованого авторитетними фінансовими порталами Мінфін та finance.ua. В конкурсі змагалися найсильніші представники фінансового сектору України за лідерство у різних номінаціях. Користувачі сервісів та експертне журі вже всьоме визначили найкращі компанії, фінансові продукти та пропозиції.

Цьогоріч організатори відзначають високу активність клієнтів, які брали участь у голосуванні, що свідчить про те, що фінансові послуги залишаються актуальними та важливими в поточних реаліях. Користувачі стають більш свідомими і хочуть впливати на вибір найкращої фінансової установи, віддаючи перевагу тим, хто надає вигідні умови і підтримку. Це формує цивілізований і висококонкурентний ринок. Що сприяє поліпшенню якості послуг і умов кредитування.

Відбір претендентів на перемогу у FinAwards 2024 тривав цілих три місяці. Серед учасників були представники провідних банків України, СEO МФО, IT, страхових компаній, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюенсери та інші представники fintech-бізнесу.

Завдяки високій якості своїх фінансових послуг та здатності відповідати потребам сучасного користувача, Moneyveo отримала перше місце в категорії "Найкраща МФО онлайн". Друге місце у номінації "Найкращий CEO мікрофінансової організації", яке отримав CEO Moneyveo Сергій Сінченко, підкреслює важливу роль керівництва в успішному функціонуванні компанії. Його лідерські якості та стратегічне бачення сприяли досягненню високих результатів та позиціонуванню Moneyveo як лідера у сфері онлайн-кредитування.

“Перемога на FinAwards 2024 – це не лише підтвердження лідерської позиції Moneyveo на ринку, це важливе визнання значущості нашої роботи, затребуваності послуги онлайн-кредитування для українських громадян. І ми пишаємося, що можемо бути корисними та формуємо фінансову інклюзію, надаючи кошти тим, хто їх потребує. Ми не лише надаємо фінансову підтримку, але й будуємо міцні зв'язки із нашими клієнтами та партнерами – вкладаючи серце в кожен аспект своєї роботи. Дякую команді, дякую партнерам, дякую клієнтам, дякую українським військовим за те, що можемо працювати і будувати майбутнє разом», — підкреслив СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

За словами СЕО, команда Moneyveo завжди націлена на допомогу людям та співпрацю з клієнтами, що дозволяє досягати найвищих результатів і залишатися лідером у сфері небанківського споживчого кредитування онлайн. Компанія приділяє багато уваги розробці нових рішень, що полегшують досвід користувачів. Визнання Moneyveo на конкурсі FinAwards 2024 свідчить не лише про успішну діяльність у секторі фінтех, але й про її інноваційність та відповідність високим стандартам якості у сучасному фінансовому світі.

Всеукраїнська щорічна премія FinAwards мала і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд “Таблеточки”, який допомагає онкохворим дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Окрім цього, в рамках FinAwards проводили благодійний аукціон на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр), в якому СЕО Moneyveo Сергій Сінченко теж взяв участь.

Нагадаємо, що компанія Moneyveo є не тільки лідером у сфері інноваційних рішень, але й відзначається активною соціальною діяльністю, зокрема допомогою військовим. За 2 роки війни Moneyveo перерахувала понад 16 млн гривень на потреби ЗСУ, передала захисникам 50 FPV-дронів та кілька одиниць техніки. Регулярно відправляє на позиції різне екіпірування за запитами бійців, дизельні генератори, тепловізори, медичні засоби тощо.