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Фінансування субсидій та пільг за останній місяць завершене: скільки українців отримають гроші

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Україна, Середа 09 листопада 2022 12:23
Фінансування субсидій та пільг за останній місяць завершене: скільки українців отримають гроші Фото: субсидії та пільги за жовтень профінансовані ПФУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за жовтень 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"На виплати 2,3 мільйонам домогосподарств спрямовано 1 934,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Фінансування субсидій та пільг за останній місяць завершене: скільки українців отримають гроші

Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.

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